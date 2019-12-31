أبل تفاجئ العالم بتغييرات جذرية في هواتف آيفون 2020

كشفت مواقع تقنية متخصصة ببراءات الإختراع، عن ميزتين جديدتين في هواتف آيفون الجديدة، والتي سيتم طرحها السنة المقبلة.

وحسب التسريبات، لن يقتصر التغيير على احتلال الشاشات حيزا كبيرا في الهاتف، بل بإخفاء الكاميرات وأجهزة الإستشعار تحت الشاشة.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، نقلا عن “مجلة فوربس”، تعمل الشركة الأمريكية “أبل”، على عدد من الميزات الجديدة.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الميزات تحدثت عنها الصحفية “إلسي يورين”، في موقع “ليتس غو ديجيتال”، وقالت: “تقدمت شركة أبل للحصول على 3 براءات إختراع لتصاميم مميزة في اليابان، حيث ظهرت هواتف آيفون من دون النتوء الذي يكون أعلى الشاشة ويضم عادة الكاميرا، ولا تحتوي أيضا على خاصية التعرف على الوجه”.

وحسب الصور التوضيحية، يحتوي آيفون الجديد، على مستشعر بصمة في الشاشة، وكاميرا تحت الشاشة.

ويظهر في هذه الصور، أن الإطار المحيط بالشاشة، يتقلص كثيرا حتى يكاد يختفي.

للتذكير، من المنتظر أن تكشف “أبل” عن هواتف “آيفون 12″، في سبتمبر المقبل.