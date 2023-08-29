أبل تُحذر من النوم قرب الآيفون أثناء الشحن

حذرت شركة أبل مستخدمي هواتفها، من النوم قرب أي هاتف أثناء الشحن، أو وضعه تحت الوسادة، أو البطانية، عند الخلود إلى النوم.

كما نصحت الشركة، بضرورة استخدام كابلاتها الخاصة بهواتفها للشحن، والابتعاد عن تلك المقلدة، التي أثبتت أنها قد تتسبب في إتلاف الهواتف.

وقالت الشركة: “قد لا تستوفي تلك الكابلات معايير السلامة المعمول بها. وقد يؤدي الشحن باستخدامها إلى خطر الوفاة أو الإصابة”.

وأضافت: “قد يؤدي استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن في حالة وجود رطوبة. إلى حدوث حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة أو تلف لهاتفك”.

وحتى عند استخدام كابل الشحن أو شاحن لاسلكي معتمد، تنصح الشركة بالتأكد “من إدخال الموصل الخاص به بالكامل في محول طاقة. متوافق قبل توصيل المحول بمنفذ طاقة”.

وأوضحت الشركة أنه من المهم إبقاء الهاتف وكابل الشحن ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن، خصوصا ليلا.

وعند استخدام شاحن لاسلكي “تجنب وضع أجسام معدنية غريبة على الشاحن، مثل، المفاتيح أو العملات المعدنية. أو البطاريات أو المجوهرات، لأنها قد تصبح دافئة أو تتداخل مع الشحن”.

كما شددت على ضرورة تجنب ملامسة كابل الشحن للجلد لفترة طويلة عندما يكون متصلا بمصدر طاقة لأنه قد يسبب الإصابة. وأكدت “يجب تجنب النوم أو الجلوس على كابل الشحن أو الموصل”.

وتابعت الشركة: “لا تنام قرب جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي. أو تضعها تحت بطانيتك أو وسادتك أو جسمك عندما يكون متصلا بمصدر طاقة”.

كما شددت على ضرورة وضع الهاتف ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن.