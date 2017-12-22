“أبل” متّهمة بالعنصرية تجاه الصينيين

اتهم مستخدمو “آيفون X” شركة “أبل” بالعنصرية، بعد أن أدرك صبي صيني امكانية فتح هاتف أمه باستخدام التعرف على الوجه “Face ID”.

وقالت “ديلي ميل” البريطانية، إن زوجا من مدينة شنغهاي اشترى لزوجته هاتفا ذكيا من طراز “آيفون X”.

لكنها صدمت بعد ذلك حين اكتشفت أن طفلها قادر على فتح قفل جهازها.

واتصل الزوج بخدمة العملاء في “أبل” لإبلاغهم بالمشكلة، وقال “كان إبننا يستخدم الهاتف بالرغم من أنه لا يعرف كلمة المرور”.

فأجابوه بأن هذه الحالة “نادرة”، مضيفين “ربما لأن زوجتك وابنك يتشابهان كثيرا”.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد فقط من ادعاء امرأة صينية أنها يمكن فتح قفل هاتف زميلها في العمل، من خلال “فايس آيدي”.

ويتخوف الصينيون من هذه الخاصية، ويقولون إن أي صيني يمكنه فتح قفل هاتف زميله أو صديقه أو أحد أفراد عائلته.

على اعتبار أن أوجههم بصفة عامة تتشابه فيما بينها.

وتصر “أبل” على أن “التقنية آمنة”، وتقول إن “شخص من أصل مليون شخص يمكنه تخطي تقنية التعرف على الوجه.

عكس تقنية البصمة التي يستطيع شخص من كل 50 ألف شخص تجاوزها”.

ويقول خبراء إن “ماسح بصمة الأصبع أفضل وسيلة من حيث التقنيات الحيوية لحماية الهاتف من القرصنة”.