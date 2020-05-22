أبناء الصحفي جمال خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم

نشر أبناء الصحفي المقتول جمال خاشقجي عبر موقع التويتر عفوهم عن قاتل والدهم شهر اكتوبر 2018 بتركيا حسب ما أعلنه التلفزيون السعودي الرسمي.

وكتب نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه على التويتر “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم ..”وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين”.

وأضاف نجله ” ولذلك نعلن _نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي _أنا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله_ لوجه الله تعالى وكلنا رجاء إحتساب للأجر عند الله عز وجل”.