أبناء المجاهدين يحيون أربعينية الفريق قايد صالح بمعسكر

أخبار الجزائر
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أبناء المجاهدين يحيون أربعينية الفريق قايد صالح بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

أحيت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين مكتب ولاية معسكر، صبيحة اليوم السبت، أربعينية فقيد الوطن، الفريق أحمد قايد صالح.

أين أثنى الأمين الولائي لمنظمة أبناء المجاهدين، على مواقف وخصال الفقيد الوطنية التي جنبت الجزائر أزمة حقيقية.

مذكرًا بنضالات قائد الأركان السابق، التي بلغت أوج الحكمة والتبصّر في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي بالجزائر، متطرقًا إلى إخلاصه وتفانيه في قيادة المؤسسة العسكرية.

وقد نُظمت الأربعينية بحضور ثلة من المجاهدين وأبناءهم وبعض الشخصيات المحلية.

وفي سياق ذي صلة فقد أوضح الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين، أن الفقيد أنقذ البلاد من أزمة وشيكة وبقيت مواقف الفقيد، درسًا وعبرة لأبناء الوطن مهما اختلفوا، إذ كان قائدا عسكريًا فذا ومحنكا.

كما أشار أن تشييع جنازة الفقيد قايد صالح، ستبقى تاريخًا محفورًا في ذاكرة الأجيال.


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