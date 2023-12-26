“أبناء بونة” آخر المتأهلين للدور 32 من منافسة كأس الجزائر

تأهل نادي اتحاد عنابة، اليوم الثلاثاء، للدور الثاني والثلاثين من منافسة كأس الجزائر، عقب فوزه على اتحاد داغوسة بنتيجة (3-1).

وقد جرت المباراة بملعب زواغي عمار بمدينة الطارف لحساب الدور الجهوي الاخير.

وبهذا التأهل يلتحق أبناء بونة بالأندية المتأهلة الي الدور ال 32 الذى سيعرف دخول أاندية الرابطة الاولى المحترفة غمار هذه المنافسة الشعبية.

وتجدر الإشارة، إلى أن اتحاد عنابة ينشط في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة مجموعة “وسط-شرق”، في حين ينتمي اتحاد داغوسة لبطولة جهوي عنابة.

وفيمايلي قائمة الفرق المتأهلة بعد إجراء الدور الجهوي الاخير:

-رابطة ورقلة الجهوية (4 فرق متأهلة) : مولودية الرويسات – شباب بني ثور – اتحاد ورقلة (الرابطة 2)-مولودية حاسي مسعود.

-رابطة البليدة الجهوية (5 فرق متأهلة) : م أولاد يعيش-ا. البليدة -شباب بني تامو -ش. الزاوية -وداد بوفاريك.

-رابطة باتنة الجهوية (5 فرق متأهلة) : شباب باتنة (ر.2)-نجم تازوغرت-ج .برج غدير-أمل بريكة- نجم بوعقال.

-رابطة بشار الجهوية (4 فرق متأهلة) : شباب بوقطوب- شباب أدرار (20 ديسمبر)شباب المشرية- شباب غير العبادلة.

-رابطة سعيدة الجهوية (4 فرق متأهلة) : وفاق تيغنيف – غالي معسكر(الرابطة 2)-شبيبة تيارت (ر2)-اتحاد تيارت.

-رابطة عنابة الجهوية (5 متأهلين) : اتحاد تبسة- نصر الفجوج- اتحاد عنابة (ر2)- اتحاد بوخضرة -ش. سيدي سالم.

-رابطة قسنطينة الجهوية (7 متأهلين) : اتحاد الشاوية – ر.بوقاعة – شباب جيجل – م.قسنطينة (ر2)- ملعب سطيف- ن. التلاغمة- ج. الخروب (ر2).

-رابطة الجزائر الجهوية (7 فرق متأهلة): شبيبة عزازقة- نصر حسين داي- نادي حيدرة- نادي الأبيار- وفاق سور الغزلان- اتحاد خميس الخشنة- أولمبي أقبو (ر2).

-رابطة وهران الجهوية (7 متأهلين): مديوني وهران- و. مستغانم (ر.2)-ش.بن باديس – ش. الحناية – ترجي مستغانم (ر2) – ج. وهران (ر.2) – و . تلمسان.