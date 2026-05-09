أبناء “سوسطارة” جاهزون لحسم اللقب قبل موقعة القاهرة

يخوض مساء اليوم السبت، ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية، اتحاد العاصمة، ذهاب النهائي أمام ضيفه الزمالك المصري، بنية تحقيق فوز كبير ومريح، يقربه من حسم اللقب قبل موقعة الإياب المرتقبة بعد أسبوع بالقاهرة.

وسيكون الاتحاد، في اللقاء المقرر انطلاقه بداية من الساعة 20:00، بملعب 5 جويلية 62. مدعوما بحوالي 50 ألف مناصر، على أمل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في طريق استعادة اللقب المحققة سنة 2023.

وعبر ممثل الجزائر إلى النهائي على حساب آسفي المغربي. بينما حجز الفريق المصري، مقعدا في المشهد الختامي، أمام ممثل الجزائر الآخر، شباب بلوزداد.

ومن المؤكد أن أبناء “سوسطارة” المنتشين بتتويج رائع بكأس الجزائر 2026، أمام بلوزداد، سيرمون بكل ثقلهم في مباراة اليوم، لتأكيد تألقهم قاريا في السنوات الماضية. لاسيما بعد التتويج بـ”السوبر الإفريقي” أمام الأهلي المصري سبتمبر 2023.

وباستثناء تواصل غياب المتألق حسام غشة، الذي انتهى موسمه مبكرا بسبب إصابة في الركبة، فإن مدرب الاتحاد لامين ندياي، سيستفيد من جاهزية كل اللاعبين. وهو الأمر الذي يمنحه حلولا كثيرة في سبيل الاطاحة بمتصدر الدوري المصري والاقتراب من حلم “الدوبلي”.

يشار إلى أن مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية. ستقام يوم السبت المقبل الـ 16 ماي الجاري، بـ “ستاد” القاهرة الدولي.