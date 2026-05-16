أبناء “سوسطارة” جاهزون للعودة باللقب من القاهرة

يخوض مساء اليوم السبت، ممثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، اتحاد العاصمة، مباراة مصيرية أمام مضيفه الزمالك المصري، ضمن إياب النهائي، يبحث من خلالها عن مواصلة كتابة التاريخ.

ويدخل أبناء “سوسطارة” موقعة اليوم المقررة بملعب “القاهرة الدولي”. بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر، بأفضلية الفوز ذهابا بهدف من دون مقابل.

وعلى الرغم من أن نتيجة الذهاب تبدو مفخخة، إلا أن رفقاء سعدي رضواني. واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وكلهم عزم على الصمود أمام أحفاد “الفراعنة” والعودة إلى أرض الوطن بالتاج الإفريقي.

ويراهن أصحاب اللونين الأحمر والأسود، على إضافة لقب إفريقي جديد إلى رصيدهم، بعد الأول في ذات المنافسة سنة 2023 على حساب يونغ أفريكانز التنزاني. وكأس “السوبر” في نفس السنة أمام ممثل مصر الآخر، الأهلي.