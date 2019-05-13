أبناء ضرّتي من زوجها السابق يتربصون بأولادي.. ما حيلتي؟

لم أجد حيلة تجعل زوجي يتراجع عن أصعب قرار اتخذه في حقي، أقول في حقي لأنه عندما أراد أن يرتبط بامرأة ثانية، معنى ذلك أن الأمر يتعلق بي.

فأنا من ستجد ضرة وغريمة تشاركها كل شيء مادي ومعنوي، تزوج ولم يقم وزنا لرأيي، خاصة وأن زوجته الثانية مطلقة ولديها أبناء.

ألزمته بتقبل وضعها، فما كان منه سوى الرضوخ، والله يعلم أي الأساليب اتبعت لتجعله يوافق، مع العلم أن هذه السيدة تكبره سنا.

تزوج وحضرت ضرتي وأولادها للإقامة معنا في نفس البيت، أي نعم أن المكان فسيح ورحب، وأن زوجي ميسور الحال، لكن وجودها يُضيق علي وعلى أبنائي.

بسبب تصرفاتهم الطائشة، والأكثر من ذلك العنف الذي يطبع تصرفاتهم، والأدهى والأمر أن الضرة تكون دائما سبّاقة للشكوى، ومن سوء حظنا أن زوجي يصدقها في كل مرة وينقلب علينا.

حتى صارت حياتنا كالجحيم، ماذا أفعل وكيف أتصرف لأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، يبدو أنها تخطط لكي يتم طردنا فتستحوذ على البيت مثلما استحوذت على عقل وقلب زوجي.