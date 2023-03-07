“أبناء لعقيبة” أمام حتمية الفوز لتفادي إقصاء مبكر

يلعب سهرة اليوم الثلاثاء، فريق شباب بلوزداد، مصيره في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، حينما يستقبل نظيره من المريخ السوداني، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويدخل “أبناء لعقيبة” المواجهة المبرمجة بداية من الساعة 20:00، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ضمن الجولة الـ 4 من دور المجموعات، تحت ضغط رهيب، بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من الترجي التونسي والمريخ السوداني، جعلت حظوظ الفريق تتقلص في بلوغ ربع النهائي.

وسيكون لقاء المريخ، بـ 6 نقاط بالنسبة لبطل الجزائر، الذي يبحث عن ثاني انتصار له في المجموعات، يبعث به آماله في التأهل إلى الدور القادم، قبل استقبال الزمالك المصري في الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة والتي ستكون أيضا مصيرية.

ومن الناحية الفنية، فإن الشباب سيدخل مباراة اليوم، التي تم نقلها إلى ملعب عنابة بدلا من ملعب 5 جويلية، بتعداد مكتمل باستثناء المدافع شعيب كداد، الذي سيغيب بداعي العقوبة.