أبناء لعقيبة يطيحون بالمريخ وينعشون حظوظهم في التأهل
بقلم عزيز طالبي
تمكن فريق شباب بلوزداد، سهر اليوم الثلاثاء، من تحقيق فوز ثمين على نادي المريخ السوداني بنتيجة هدف مقابل صفر بملعب 19 ماي بعنابة.
وذلك لحساب الجولة الرابعة من المجموعة d لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.
وسجل هدف أبناء لعقيبة الوحيد “إسلام بلخير” بطريقة جميلة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.
ليرتقي السياربي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد النادي السوداني عند 4 نقاط في المرتبة الآخيرة.
وبذلك يتدارك أشبال نبيل الكوكي تعثرهم في الجولتين الماضيتين، وينعشون من آمالهم في التأهل إلى ربع النهائي.
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