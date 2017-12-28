أبناء وهران ينظمون حملة لإنقاذ حياة الشاب محمد أبوأنس

نظم أبناء وهران حملة تبرع واسعة لأجل إنقاذ حياة الشاب محمد أبو أنس، الذي يحتاج لعملية جراحية لزرع قلب بفرنسا.

وقدرمبلغ العمية قدر بـ 10 ملايير سنتيم إلا أن أبناء الباهية، رفعو العزم أن يتمكنوا من جمعها في أقل من شهرين.

حيث أن القلب أبي أنس، جد متعب ويشتغل بنسبة 80 % حسب تقارير الأطباء، ويتطلب عملية إستعجالية بباريس.

كما أن الحملة يشارك فيها كل عائلات وشباب وهران إلى جانب بعض الفنانين واللاعبين أمثال مصابيح وداود سفيان.

وللإشارة، فإن التقرير الطاقم المشرف على العملية بباريس مع فاتورة التكاليف، مرفق مع الموضوع.