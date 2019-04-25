أبناء يما قوراية يبحثون عن التأكيد أمام الوفاق العنيد

يحتضن ملعب الوحدة المغاربية ببجاية أمسية اليوم الخميس لقاء العودة من الدور نصف النهائي لمنافسة كأس الجمهورية بين شبيبة بجاية ووفاق سطيف.

ويبحث فريق شبيبة بجاية عن تأكيد النتيجة التي سجلها في مباراة الذهاب بملعب 8 ماي بسطيف بنتيجة 2-1، إلا أن مهمة البجاوية لن تكون سهلة هذه المرة أمام أشبال المدرب نبيل نغيز، خصوصا بعد تحفيز رئيس الفريق حسان حمار لأشباله بمنحهم 10 ملايين قبل هذه المباراة.

ويعول أبناء عين الفوارة، على الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها في هذه المسابقة، من أجل الإطاحة ببجاية المتسلحة بالعزيمة والإرادة، من أجل الوصول إلى النهائي، الذي سيكون بمثابة إنجاز كبير بالنسبة للفريق البجاوي، المتخبطين في المشاكل منذ عدة سنوات. هذا ولا يزال مدرب الوفاق نبيل نغيز يؤمن بمقدرة فريقه على العودة في النتيجة.