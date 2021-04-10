أبهرت الجميع.. سولكينغ يدعو متابعيه للإستماع لأغنية “مليونير”

دعا النجم الجزائري العالمي الشاب، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ“، متابعيه، للإستماع لأغنية جينيريك مسلسل “مليونير”.

وظهر الرابر على خاصية الستوري بحسابه على انستغرام، وهو يستمع لأغنيته الجديدة “مليونير”، داعيا جمهوره للإستماع إليها.

وأدى النجم العالمي “سولكينغ”، أغنية جينيريك المسلسل الرمضاني “مليونير” والذي سيعرض على قناة “النهار”، بأداء رائع.

وحصدت الأغنية، والتي تم طرحها عبر قناة “النهار” على موقع اليوتيوب، أزيد من 400 ألف مشاهدة.

هذا وسيكون الجمهور الجزائري، على موعد مع أضخم مسلسل رمضاني سيبث على قناة النهار بأحداث مشوقة في قالب جديد على الدراما الجزائرية.

وجمعت “النهار”، نجوم الدراما والكوميديا الجزائريين، في عمل واحد يحمل عنوان “مليونير”.

ويؤدي بطولة المسلسل والذي يحمل الطابع الدرامي والكوميدي في آن واحد، كل من النجوم، بيونة، وحسان كشاش، نبيل عسلي وسارة لعلامة وعادل شيخ.

بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين الآخرين، على غرار نجمة مسلسل “أولاد مفيدة”، التونسية عزة سليمان.

وتُقدم قناة “النهار”، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.