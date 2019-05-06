أبواب إتصالات الجزائر مفتوحة إلى غاية منتصف الليل شهر رمضان

أعلنت إتصالات الجزائر، اليوم الإثنين، عن فتح وكالاتها التجارية إلى غاية منتصف الليل،عبر كامل التراب الوطني طيلة شهر رمضان الكريم.

وأوضح بيان لذات الشركة، أنها قررت فتح وكالاتها التجارية إلى غاية منتصف الليل تلبية لإحتياجات زبائنها وتطلعاتهم على أكمل وجه.

وعليه والنسبة لولايات الشمال،ستفتح الوكالات التجارية أبوابها من السبت إلى الخميس إبتداء من 9سا إلى 18سا،ومن 22.00سا الى 00.30 سا.

أما بخصوص ولايات الجنوب “أدرار، بشار، بسكرة، الجلفة، البيض، الوادي،غرداية، إليزي، الأغواط، ورقلة، تمنراست وتندوف”

فإن وكالات إتصالات الجزائر ستستقبل زبائنها من السبت إلى الخميس إبتداء من 7سا صباحا الى 16سا،ومن 20.00سا الى 00.30 سا.