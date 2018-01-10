أبواب الرحيل تُفتح أمام بن سبعيني

أصبح الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني على بُعد خطوات من تغيير الأجواء، خلال الميركاتو الشتوي، كون إدارة “رين” لاتعارض رحيله.

وأشارت جريدة “واست فرونس” الفرنسية، بأن مُسيري “لي روج إينوار” مُستعدون لدراسة أي مُقترحات تصلهم مُستقبلا بخصوص خريج مدرسة بارادو.

وحسب نفس المصدر، فإن المُدافع الذي انتُقد بقوة بعد الصفعة أمام “البي أس جي”، مُستاء من الإعتماد عليه كظهير أيسر.

يُشار بأن نجم “الخضر” الصاعد مُرشح للحصول على فُرصة لتلميع صورته في لقاء الكأس الرابطة الفرنسية، عشية اليوم، أمام تولوز.