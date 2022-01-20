الرقم السري :

136358

أبواب السعادة ستفتح لكِ مع صاحب هذا العرض

من ولاية البويرة، ستكون محطتنا الأولى، نعرفكم على شاب ذو احترام وهمة، يبلغ من العمر 34 سنة. كما هو أعزب لم يسبق له الارتباط، يحصل قوته بالحلال في محله الخاص للمواد الغذائية، ولديه مسكن خاص. كما يؤمن بمكانة المرأة في حياة الرجل، ومن هذا الباب يرد أن يكمل نصف الدين بالسعادة، اتصل بنا ورجاؤه في المولى القدير. أن يهبه زوجة يسكن إليها وتسكن إليه. فتاة طيبة يريدها من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز 31 سنة. عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة، لا يهمه إن كانت من سيظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136359

أريد التعدد.. فمن تقبل عرضي وتعيش السعادة كالأميرات إلى جانبي

أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 55 سنة، ميسور ماديا والحمد لله. أقدّر المرأة وأعي مكانتها في مجتمعنا ولا ارغب سوى في أن أكون لها سندا مدى الحياة. اشغل منصبا مرموقا في مؤسسة مصرفية ولي مسكن خاص أضمنه لمن تمد لي يدها لنمضي في دنيا السعادة. زوجة تقية، حتى أتخذها رفيقة على سن خير البرية، أريدها لأن تكون من الوسط الجزائري، سنها ما بين 35 و50 سنة. لا يهمني وضعها الاجتماعي، أريدها فقط ماكثة بالبيت، مثقفة، تعاشرني بالمعروف.

الرقم السري :

136360

من تنسيني وحدتي وترأف بحالي وتكون زوجتي وشريكة عمري..

لأنّ الحياة اغتنام للفرص، فقد وجدت بصيص أمل يناديني لأخوض تجربة وضع إعلاني في هذه الصفحة الغراء. علني أجد من خلالها رفيقة درب تحسّ بي وتكون لي الأمل الأكيد.

أنا رجل من ولاية وهران، مضى من عمري 55 عام، أرمل وحيد بدون أولاد، ولدي سكن خاص وموظف مستقر.

أريد لأن أبني حياتي من جديد بالسعادة إلى جانب امرأة تقدر الحياة الزوجية، وتكون لقلبي محبة، إنسانة متفهمة وحنونة تحس بي. وتضع يدها على جرحي، حتى أقبلها مطلقة أو أرملة، كما لا يتعدى سنها 50 سنة. وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، وحبذا لو كانت عاملة أكمل معها المشوار وتعمر لي الدار.

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