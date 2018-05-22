أبواب “السيتي” تُفتح لمحرز بـ58 مليون أورو + لاعب!!

أصبح الدولي الجزائري، رياض محرز قريب جدا من الإنتقال بصفة رسمية لبطل البريمير ليغ، مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت، جريدة “الصن”، بأن “السيتيزنس” و”ليستر سيتي” توصلوا لاتفاق مبدئي يقضي بانتقال اليساري المميز لقلعة “ملعب الإتحاد” في أقرب الآجال.

وحسب نفس المصدر، فإن الصفقة ستكون على الشكل التالي :”58 مليون أورو + باتريك روبيرتيس لليستر مع توجه رياض لمانشستر”.

واتفقت مُعظم وسائل الإعلام البريطانية على أن الجناح الطائر، سيكون لاعب في تشكيلة المدرب “بيب غوارديولا” بداية من الموسم القادم.