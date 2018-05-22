عاجل


أبواب “السيتي” تُفتح لمحرز بـ58 مليون أورو + لاعب!!

الرياضة
  • -
  • 0
أبواب “السيتي” تُفتح لمحرز بـ58 مليون أورو + لاعب!!
بقلم إسماعيل عشاش

أصبح الدولي الجزائري، رياض محرز قريب جدا من الإنتقال بصفة رسمية لبطل البريمير ليغ، مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت، جريدة “الصن”، بأن “السيتيزنس” و”ليستر سيتي” توصلوا لاتفاق مبدئي يقضي بانتقال اليساري المميز لقلعة “ملعب الإتحاد” في أقرب الآجال.

وحسب نفس المصدر، فإن الصفقة ستكون على الشكل التالي :”58 مليون أورو + باتريك روبيرتيس لليستر مع توجه رياض لمانشستر”.

واتفقت مُعظم وسائل الإعلام البريطانية على أن الجناح الطائر، سيكون لاعب في تشكيلة المدرب “بيب غوارديولا” بداية من الموسم القادم.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital