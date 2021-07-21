أبواب برشلونة تُفتح على محرز

فُتحت أبواب العملاق برشلونة في وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، بشكل غير متوقع في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما دخل هذا الأخير في مُفاوضات للقيام بصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت إذاعة “راديو كتالونيا”، بأن “السكاي بلوز”، أكدوا رغبتهم في تحويل رياض محرز، رحيم ستيرلينغ وإمريك لابورت، في الفترة القادمة من أجل تمويل صفقتي كل من هاري كاين وجاك غريليش.

وأوضح ذات المصدر، عن تحرك الأمور بشكل إيجابي، ولكن بشرط أن يتمكن “البلاوغرانا” من التخلص من أصحاب الرواتب الضخمة، على غرار الفرنسيين أنتوان غريزمان وموسى ديمبيلي.