أبواب عملاق فرنسا تُفتح أمام عطال

عاد إسم الدولي الجزائري، يوسف عطال، ليتم تداوله لدى عملاق فرنسا، باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي.

وتزامن الحديث عن صاحب الإنطلاقات السريعة في عاصمة “ليغزاغون”، بعد ترسيم رحيل الظهير الأيمن توما مونيي صوب بوروسيا دورتموند.

وإعتبر الكثيرون بأن رحيل “الشيطان الحمر”، سيجعل إدارة ناصر الخليفي مجبرة على تعويضه بلاعب ينشط في نفس مصبه بأسرع وقت ممكن.

ويتفق الجميع على أفضل خيار بالنسبة للمدرب توماس توخيل، سيكون مُحارب الصحراء، والذي سبق وأن نال إعجابه منذ أشهر مضت.