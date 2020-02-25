أبواب فرنسا تُفتح أمام قائد الخضر الأسبق

يتجه القائد الأسبق للمنتخب الوطني، يزيد منصوري، للحصول على منصب داخل نادي نانت في الأسابيع القليلة القادمة، ككشاف للمواهب الصاعدة.

وكشفت “فرانس فوتبول”، في نُستختها الورقية اليوم الثلاثاء، بأن الناخب الوطني الأسبق، كريستيان غوركوف، هو صاحب فكرة جلب خريج لوهافر.

يُذكر بأن الرجلين، سبق وأن عملا سويا، خلال فترة إشراف التقني الفرنسي على مُحاربي الصحراء بعد مونديال البرازيل لغاية 2015.

وفي حالة ترسيمه في منصبه الجديد، فإن منصوري فإنه سيخلف مُواطنه وبطل إفريقيا لسنة 1990، شريف وجاني والذي أقيل مُؤخرا.