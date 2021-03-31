أبواب مفتوحة حول الرياضة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى “صور”

نظمت المصلحة الجهوية للرياضات العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الأربعاء ، أبواب مفتوحة للجمهور حول الرياضة العسكرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع ،فإن هذه المناسبة فرصة لتعريف الجمهور بالأهمية البالغة التي توليها قيادة العليا للجيش لمختلف أنواع الرياضات.

وهذا بتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية قصد ضمان تكوين رياضيين يمثلون الجزائر أحسن تمثيل في تظاهرات الوطنية والدولية.

كما تابع الحضور خلال هذه التظاهرة التي جرت بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية للناحية،عدة عروض شيقة قدمها رياضي النخبة للناحية العسكرية الأولى.