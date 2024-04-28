أبواب مفتوحة على الجامعة لفائدة المترشحين للبكالوريا

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري مؤسسات التعليم العالي، في الشروع في التحضير للأبواب المفتوحة على الجامعة لفائدة المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024.

وذلك في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 جويلية 2024 ، وهذا من خلال تنظيم زيارة افتراضية للمؤسسة الجامعية على شكل فيديوهات.

وحسب مراسلة يحوز موقع النهار على نسخة منها، فأن الهدف من هذه الزيارة هو تمكين المترشح للبكالوريا من التعرف على هياكل المؤسسة الجامعية و عروض التكوين المتاحة في الطور الأول، بالإضافة إلى تشغيلية المتخرجين حسب الشعب والتخصصات. وكذا موقع الجامعة بالنسبة لمحيطها الاجتماعي والاقتصادي وعلاقات الشراكة، إلى جانب ذلك التعرف قصص ناجحة لبعض المتخرجين من المؤسسة الجامعية ( succes story) الذين

أنشؤوا مؤسساتهم في إطار القرار 1275 وكذا قدامى الخريجين (Alumni).

وقصد تعزيز جاذبية أكبر لهذه الزيارات الافتراضية، يمكن لكل مؤسسة جامعية الاستعانة بخبراء في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال لا سيما بالنسبة لاستعمال تقنية الفيديو 360 درجة. يضيف المصدر نفسه.