أبواب مفتوحة على الدرك الوطني بولاية باتنة

أخبار الجزائر
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أبواب مفتوحة على الدرك الوطني بولاية باتنة
بقلم نسرين محفوف

أشرف اليوم السبت، والي ولاية باتنة، فريد محمدي، رفقة السطات العسكرية والمدنية، على افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني.

ويتم تنظيم هذه الأيام، من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني باتنة، الشهيد قرين بلقاسم، على مستوى دار الثقافة محمد العيد آل خليفة اليوم وغدا، تحت شعار “لأمنكم وسلامتكم الدرك الوطني في خدمتكم”.

كما كانت المناسبة  فرصة لتكريم عدة وجوه ثورية وفعاليات المجتمع المدني، ومنتمين للسلك أحيلو على التقاعد.


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