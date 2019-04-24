أبواب مفتوحة على مدرسة ضباط الصف للإشارة “الطاهر حمايدية” بتيارت

احتضنت مدرسة ضباط الصف للإشارة “الشهيد حمايدية الطاهر” بتيارت الناحية العسكرية 2 اليوم، تظاهرة الأبواب المفتوحة حول سلاح الإشارة.

وأشرف على مراسم افتتاح هذه التظاهرة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، العقيد قائد القطاع العسكري تيارت،

بحضور السلطات العسكرية والمدنية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بالإضافة إلى تلاميذ الأقسام النهائية، والورشات المفتوحة للجمهور،

حيث سمحت هذه التظاهرة بالتعرف أكثر على المدرسة والمرافق البيداغوجية ومنظومة التدريس وكذلك مراحل التكوين بها.

كما كان الهدف من هذه التظاهرة، التعريف بمدرسة ضباط الصف للإشارة، بالإضافة إلى إبراز الفرص المتاحة أمام الشباب الجزائري للإلتحاق

بسلاح الإشارة وخصوصيات التكوين به وشرح شروط القبول.