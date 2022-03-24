أبوبكر: “الجزائر لن يكون بإمكانها الإنتفاضة أمامنا”
تحدى قائد المنتخب الكاميروني، فينسنت أبو بكر، رفقاء القائد رياض محرز، قبل مباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.
وصرح أبوبكر، خلال الندوة الصحفية، الخاصة بهذه المواجهة: “أعلم أن الحالة الذهنية لزملائي قوية، ومنتخبنا يملك شخصيته”.
كما أضاف: “كلنا يعلم أن المنتخب الجزائري لم يتمكن من تحقيق انجاز في الطبعة الأخيرة من “الكان” ويطمح للانتفاضة وتعويض ما فاته”.
وتابع قائد المتخب الكاميروني، فينست أبوبكر: “انتفاضة المنتخب الجزائري لن تكون هنا، فنحن جاهزون”.
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قبل مباراة السد.. مبولحي يتألق أمام مهاجم الكاميرون
تألق الدولي الجزائري، رايس مبولحي، أمس الجمعة، في مباراة فريقه الإتفاق ضد النصر ضمن الدوري السعودي.
وتمكن مبولحي، من صد العديد من الكرات الخطيرة، وإنقاذ فريقه من عدة أهداف طيلة أطوار هذا اللقاء.
كما تمكن حارس الخضر، من صد محاولة خطيرة للكاميروني فينسنت أبوبكر، حرمه فيها من تعميق الفارق لصالح النصر.
وكانت هذه المواجهة، فرصة مواتية لمبولحي، للوقوف على إمكانات فينست أبوبكر، قبل المباراة الفاصلة للخضر أمام الكاميرون، والمؤهلة لمونديال قطر.