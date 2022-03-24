أبوبكر: “الجزائر لن يكون بإمكانها الإنتفاضة أمامنا”

تحدى قائد المنتخب الكاميروني، فينسنت أبو بكر، رفقاء القائد رياض محرز، قبل مباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وصرح أبوبكر، خلال الندوة الصحفية، الخاصة بهذه المواجهة: “أعلم أن الحالة الذهنية لزملائي قوية، ومنتخبنا يملك شخصيته”.

كما أضاف: “كلنا يعلم أن المنتخب الجزائري لم يتمكن من تحقيق انجاز في الطبعة الأخيرة من “الكان” ويطمح للانتفاضة وتعويض ما فاته”.

وتابع قائد المتخب الكاميروني، فينست أبوبكر: “انتفاضة المنتخب الجزائري لن تكون هنا، فنحن جاهزون”.

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