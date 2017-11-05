دعا النجم المصري محمد أبو تريكة، الدولي الجزائري رياض محرز لتغيير الأجواء في الميركاتو الشتوي إلى أحد الأندية الكبيرة.

وقال أبو تريكة، عبر قناة “بين سبورت”: “إذا حصل محرز على عروض في الميركاتو المقبل من أندية البريميرليغ الكبيرة فعليه الرحيل”.

وأضاف: “على محرز الإنتقال لإحد الأندية الإنجليزية المهتمة بخدماته، على غرار تشيلسي، وأرسنال”.

من جهة أخرى نصح نجم الكرة المصرية، الدولي الجزائري بعدم مغادرة الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي.

“على محرز البقاء في البريميرليغ إلى غاية نهاية الموسم، قبل التفكير في تغيير الأجواء نحوى بطولة أوربية أخرى”.

أما عن مردوده، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه أمام ستوك سيتي، لحساب الدوري الإنجليزي صرح أبو تريكة

“رياض قدم أفضل مستوياته هذا الموسم أمام ستوك سيتي، خاصة في الشوط الثاني، كان تركيزه كبير في هذه المواجهة”.