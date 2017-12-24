أبوتريكة يُساند صلاح للتتويج بهذه الجائزة

دعا اللاعبُ المصري السابق “مُحمد أبوتريكة” الجماهير المصرية لمُساندة “مُحمد صلاح” من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2017.

ونشر اللاعب الخلوق أمسية اليوم الأحد تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “التويتر” قال فيها.

“أبو مكة “صلاح” يستحق الكثير وهذه الجائزة ما هي إلا البداية فقط”.

وتأتي تغريدة “تريكة” عقب إعلان “الكاف” اليوم الأحد عن إنطلاق تصويت الجماهير لجائزة اللاعب الإفريقي الأفضل لسنة 2017.

ويُذكر أن “الكاف” رشحت المصري “مُحمد صلاح” والسينغالي “ساديوماني” لاعبي “ليفربول” الإنجليزي والغابوني “بييرإيمريك أوباميانغ” لاعبُ بوروسيا دورتموند الألماني.