أبوجرّة سُلطاني : زوجتي أوّل المهنّئين لي لعدم ترشّحي لعُهدة جديدة

كشف أبو جرّة سُلطاني رئيس حركة مجتمع السّلم الأسبق “حمس” زوجته أوّل المهنّيئن له بمناسبة عدم ترشّحه لرئاسة الحركة مجدّدا .

وقال سلطاني أن زوجته أرسلت لي رسالة نصية “sms” في هاتفه تنهنّئه فيها ولقد استقبل الرسالة بفرح، متشكرا إياه وعائلته أيضا.

وأكد أبو جرة خلال حلوله ضيفا على “قناة النهار” صبيحة اليوم، أن رئاسة حركة مجتمع السلم لمدة 10 سنوات، تعدّ بمثابة 100 سنة من عمره لأن المُهمة لم تكن بالسّهلة.

مهنّئا في ذات السياق عبد الرزاق مقري على فوزه بعهدة جديدة ، موّجها بالمناسبة نصيحة له على أن يراجع الخطاب السياسي للعهدة الماضية، لأن الحركة لها باع طويل في النظال السياسي منذ تأسيسها لعام 1991.