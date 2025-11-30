أبوريش تحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتي 2025

توجت المصارعة الجزائرية، لويزة أبو ريش، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية، من مشاركتها في بطولة العالم للكارتي 2025، الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تتويج المصارعة أبوريش، بهذه الميدالية البرونزية، بعد فوزها بنتيجة (4-1)، في النزال الذي جمعها بالكندية هانا فوروموتو.

وبهذا نجحت البطلة الجزائرية، في الظفر بالمركز الثالث في وزن (-55 كلغ)، من هذه البطولة العالمية للكارتي 2025

يذكر أن الجزائري تشارك في البطولة العالمية للكاراتي 2025، الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بـ11 مصاراعا، من بينهم 5 مصارعات.