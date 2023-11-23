أبوعبيدة: استهدفنا 335 آلية عسكرية “صهيونية” منذ بدء التوغل البري

كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الكتائب استهدفوا 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري منها 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.

وفي خطاب له عبر فضائية الجزيرة، أوضح أبو عبيدة أن الآليات العسكرية الصهيونية المستهدفة تمثلت في ناقلات الجند والدبابات والجرافات والحفارات.

كما أكد أبو عبيدة، أن الكتائب تواصل توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني، مشيرا أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عمليات نوعية ضد قوات العدو أسفرت عن سقوط قتلى بشكل محقق.

وتابع الناطق الرسمي للقسام في السياق ذات صلة، أن أحد عناصر الكتائب هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان من مسافة 10 أمتار حيث أمطرهم بالرصاص وأرداهم قتلى وجرحى.

وفي عملية نوعية أخرى – يضيف أبو عبيدة – أن الكتائب استهدفت مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد.

وواصل ذات المتحدث:”ظهر أمس قام مجاهدونا بتفخيخ مدخل نفق وتفجيره بقوة لجيش الاحتلال، وتبع ذلك قنص أحد الجنود وقتله بمنطقة قليبو.”

وأكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أن بطولات مجاهدي الكتائب بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم، لافتا إلى أنهم يواجهون قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي.