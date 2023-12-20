أبوعبيدة: تدمير 41 آلية عسكرية وقتل 25 جندياً خلال 72 ساعة الاخيرة

أعلن الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة عن تمكن المقاومة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا. بالإضافة إلى قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.

وفي كلمة ألقاها اليوم قال أبوعبيدة أن المقاومة إستهدفت القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر واستهدفنا فرق الإنقاذ التابعة لهم.

كما كشف الناطق العسكري بإسم كتائب القسام عن تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود.

كما قامت المقاومة بدك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأضاف أبوعبيدة أمطر مجاهدونا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.