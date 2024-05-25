أبوعبيدة يعلن عن أسر مجموعة جنود صهاينة

أعلن أبوعبيدة الناطق العسكري بإسم كتائب القسام الفلسطينية يعلن عن أسر مجموعة جنود صهاينة.

وفي كلمة ألقاها اليوم قال أبوعبيدة أنه تم الإيقاع عصراليوم بأفراد القوة الصهيونية في جباليا بين قتيل وجريح وأسير. كما قام المجاهدون بتنفيذ عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.

وأضاف أبوعبيدة أن العملية عملية أسر الجنود تمت بعد استدراج قوة صهيونية إلى داخل أحد الأنفاق. حيث قام مجاهدونا هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي حاولت تنفيذ عملية إنقاذ وأصابوها بشكل مباشر.

وتابع أبو عبيدة أن المجاهدون انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في العملية واستولوا على عتاد عسكري.

وأكد أبو عبيدة أن حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير. كما انها تنتقل من فشل إلى فشل.

كما أن جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.

وفي ذات الكلمة واصل أبو عبيدة ترهيب العدو أن كتائب القسام الفلسطينية مستمرة في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.