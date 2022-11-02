أبومازن يضع حجر أساس للمقر الجديد لسفارة دولة فلسطين بدالي ابراهيم

أشرف اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن على مراسيم وضع حجر أساس للمقر الجديد سفارة دولة فلسطين ببلدية دالي ابراهيم في العاصمة.

وحضر مراسيم وضع حجر الأساس وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة بالإضافة إلى سفير الفلسطيني بالجزائر فايز محمد محمود أبوعيطة.

وهذا خلال تواجده بالجزائر لحضور الدورة العادية الحادية و الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية التي احتضنتها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري.

وبالمناسبة قدم أبو مازن شكره للرئيس تبون على دعم الجزائر المستمر لدولة وشعب فلسطين، ومواقفها الداعمة لشعبنا في كافة المحافل العربية والدولية.