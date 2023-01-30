أبونجيل حكما لنصف نهائي الشان بين الجزائر والنيجر

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الحكم الجنوب افريقي، توم أبونجيل، لادارة نصف نهائي الشان، بين المتخب الوطني، والنيجر.

وسيدير الحكم الجنوب افريقي، توم أبونجيل، هذه المباراة، بمساعدة الأنغولي ميرال دي أوليفيرا، والغامبي عبد العزيز بولال جاوو.

كما أختير الحكم السوداني محمود علي محمود، جكما رابعا لهذه المواجهة، فيما سيكون المصري محمود عشور حكما للفار.

وسبق للحكم الجنوب افريقي توم أبونجيل، ادارة مباراة الخضر في منافسة الشان، والتي جمعتهم بمنتخب ليبيا، في افتتاح هذه البطولة.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه منتخب النيجر، يوم الثلاثاء المقبل بملعب “ميلود هدفي” بوهران، لحساب نصف نهائي الشان.