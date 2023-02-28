أبو الدحداح : قضيت 17 سنة في الجبل أمارس التمريض في العيادة

كشف المتهم الموقوف الإرهابي ” احسن زرقان” المدعو ” أبو الدحداح ” أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء. خلال مثوله للمحاكمة برفقة 24 إرهابيا موقوفا، أنه التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة. بالاخضرية ولاية البويرة سنة 1994، وسلم نفسه لقوات الأمن بتاريخ 16 ديسمبر 2020.

وقال المتهم أنه خلال تلك الفترة مارس مهنة التمريض بالعيادة، لعلاج المرضى والجرحى من العناصر الإرهابية. كما أنه لم يكن يحوز وقتها على سلاح.

كما نفى أبو الدحداح في ذات السياق، معرفته أو لقاءه بالعناصر الإرهابية المتواجدة معه في الجلسة. خلال فترة نشاطه في الجبل، وأنه كان ينشط برفقة إرهابيين أخريين تم إمارة ” العنصر”.

وتسأل النائب العام في الجلسة عن سبب ممارسة المتهم لمهنة التمريض رغم أنه لم يكن يحوز على ” ديبلوم” أو تكوين في الطب.

وأجاب المتهم النيابة العامة بأنه منذ صغره كان شغوفا بمهنة الطب. وسبق له قبل صعوده الجبل أن حاول اجراء تكوين في التمريض بمستشفى عين النعجة بالعاصمة لكنه لك يتمكن من ذلك.

قضية الحال انطلقت بناء على محضر انجزته فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية لولاية تيزي وزو. أنه بتاريخ 18 جوان 2017 على الساعة السابعة مساء، تمكنت ذات الفرقة التي كانت مرفوقة بعناصر من الجيش الوطني الشعبي.

وفي أعقاب محاصرة إرهابيين كانا متواجدين بمدجنة بقرية “هندو” منطقة عزازقة. وبعد انذارهما بضرورة الاستسلام ،تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أسلحة حربية.

وبعد التحري عن هويتهما تبين أنهما المبحوث عنهما. كل من “عباس لوناس” المكنى “سلمان” و”ولزول اسماعيل” المكنى “جلابيب”.

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