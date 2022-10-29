قناة النهار أبو الغيط: أزمة الغذاء تمثل أولوية مهمة ونأمل تدشين إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أكتوبر 2022 - 19:37 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HHhso اقرأ أيضا بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة قناة النهار 28 أكتوبر ميستر x: أنا ضد نشر الخصوصيات في المواقع .. " كاين لي يصور واش ياكل ويحطها" قناة النهار 27 أكتوبر صريح جدا: ماذا يفعل الجزائري لو علم أن اليوم هو آخر يوم في حياته ..؟ قناة النهار 15 أكتوبر أهملت أسرتي بسبب الإدمان الإلكتروني.. ماذا أفعل ؟ قناة النهار 25 أكتوبر صادم جدا 😱😱 تفاصيل قـ ـتل إمرأة ودفنـ.ـها في إسطبل بالبليدة قناة النهار 21 أكتوبر صريح جدا: هذه هي أسباب تفشي ظاهرة "الخُلع" في المجتمع الجزائري قناة النهار 28 أكتوبر سطيف : إستقرار أسعار حديد البناء.. مشاريع ومنازل مؤجلة قناة النهار 19 أكتوبر مفيدة عداس: لازم ننشرو غير السعادة في مواقع التواصل لأن كاين ناس بزاف مغبونين قناة النهار 27 أكتوبر toutes options: نحو سقوط حر في أسعار السيارات المستعملة بالأسواق قناة النهار 15 أكتوبر أزيد من 10 آلاف دج.. متوسط تكلفة غداء الموظف لمدة شهر قناة النهار 14 أكتوبر