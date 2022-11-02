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قناة النهار

أبو الغيط: أفكار الرئيس تبون صادق عليها القادة العرب وهي تُطور أعمال الجامعة العربية

بقلم النهار أونلاين
أبو الغيط: أفكار الرئيس تبون صادق عليها القادة العرب وهي تُطور أعمال الجامعة العربية
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