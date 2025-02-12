أبو الغيط: إخلاء فلسطين من سكانها الأصليين أمر لا يمكن قبوله

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة “أمر لا يمكن القبول به” في العالم العربي.

وقال أبو الغيط لدى سؤاله عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى دول أخرى. خلال القمة العالمية للحكومات في دبي “إن التركيز اليوم على غزة وغدا على الضفة الغربية. والهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين، وهو أمر لا يمكن قبوله في العالم العربي. لقد قاوموا لـ100 عام”. وتابع “لسنا على استعداد للتسليم الآن، لأننا لم نهزم سياسيا أو عسكريا أو ثقافيا بأي شكل من الأشكال”.

كما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن ضغط ترامب للمضي في تنفيذ خطته سيقود الشرق الأوسط. إلى جولة جديدة من الأزمات، مشيرا إلى أن تداعيات هذه المواجهة ستكون وخيمة على السلام والاستقرار.

وقال أبو الغيط “إذا مضى الرئيس ترامب بهذا الأسلوب في الضغط على الغزيين وعلى العالم العربي وعلى المصريين. والأردنيين والسعوديين وكل هذه القوى ذات التأثير في هذه المنطقة، أتصور أنه بدلا من حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يقوم على أساس حل الدولتين.. (سوف) يقود الشرق الأوسط إلى دورة جديدة من الخلاف الشديد بين العرب وإسرائيل”.

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