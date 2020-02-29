أبو الغيط: القمة العربية قبل نهاية جوان المقبل بعد موافقة الرئيس تبون

قال أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية أنه دعا الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة مقر الجامعة العربية خلال زيارته لمصر.

وكشف أبو الغيط بعد لقائه الرئيس تبون، أنهما تحادثا حول العديد من الأمور الاقليمية خاصة الأوضاع في ليبيا وسورية.

وأردف أبو الغيط أنه إلتمس في رئيس الجمهورية شخصية بارعة في السياسة تتمتع بتجربة عريضة.

كما تحدثا عن إستضافة الجزائر للقمة العربية القادمة، وكشف أن الرئيس تبون أكد له أن الجزائر تنوي إستضافتها قبل 30 جوان المقبل في حال تحسنت الظروف العالمية.

كما تحدث أبو الغيط مع الرئيس تبون حول الأوضاع في سورية وليبيا ، وقال أنه يرى أن الرئيس تبون لديه معرفة وثيقة بالأوضاع هناك.