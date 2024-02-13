أبو الغيط: لا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه لا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية. مشددا على أن استمرار الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية لن يقضي على حل الدولتين كما يظن المتطرفون. وإن السلام يقتضي هدم المستعمرات التي أقيمت.

وعبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات. عن إستيائه من خطأ الغرب في قراءته للعدوان على قطاع غزة وتعاطفه المبالغ مع الإحتلال الصهيوني. مضيفا أن هذا التعاطف يشجع الإحتلال على مواصلة إقتراف الجرائم.

ونقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. منذ 7 أكتوبر الماضي ولليوم ال130 على التوالي. إلى 28.473 شهيدا و68.146 جريحا.