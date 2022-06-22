أبو الغيط: لقائي بالرئيس تبون كان إيجابيا.. القمة العربية بالجزائر ستكون ناجحة

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،أن القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022 ستكون قمة ناجحة. مضيفا أن هناك توافق على غالبية القضايا المطروحة على الساحة العربية.

و قال أبو الغيط عقب زيارته إلى المركز الدولي للمؤتمرات و فندق شيراتون، مساء أمس الثلاثاء. أن التحضيرات للقمة تجري بصفة جيدة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مما يؤكد أن هذه القمة ستكون ناجحة بإذن الله. مشيرا إلى أن هناك “توافقا على غالبية القضايا” المطروحة على الساحة العربية.

و أشار أو الغيط إلى أن هناك إجتماعات وزارية ولقاءات أخرى للتشاور حول مجمل الملفات التي ستطرح على القمة. منها لقاء تشاوري قادم في بيروت يوم 2 جويلية.

أما بخصوص لقائه مع الرئيس تبون، أوضح أبو الغيط أن اللقاء كان لقاء إيجابيا للغاية وكان هناك حديث ثري جدا ونقاش مفيد للغاية”.

ومن جهته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن “تكلل جهود الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا بالنجاح في تنفيذ هذه المهمة. التي هي مهمة حقيقة ليست بغريبة على الدولة الجزائرية التي إستضافت من قبل قمم مماثلة”.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، قام رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بزيارة لعدد من المنشآت والمرافق التي ستحتضن أشغال القمة.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما قام أمس الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

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