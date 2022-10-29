قناة النهار أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلـ.سطينية ببنوده بقلم النهار أونلاين نشر في 29 أكتوبر 2022 - 20:10 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vLeAE اقرأ أيضا نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا قناة النهار 29 أكتوبر ببساطة / النفور من المدرسة قناة النهار 23 أكتوبر صريح جدا: جزائريون متحسرون على غياب "صلة الأرحام" في المجتمع الجزائري قناة النهار 29 أكتوبر الشيخ النوي: مشروع غريب بغليزان أكل عليه الدهر وشرب.. الجسر ما خدموه ما رحلو السكان قناة النهار 27 أكتوبر وزير الفلاحة غاضب :" خدمة تعطيل الملفات حبسوها !!" قناة النهار 20 أكتوبر توقيف إمرأتين ضمن شبكة إجـ ـرامية تزوّر شهادات التكوين المهني بسيدي بلعباس قناة النهار 12 أكتوبر كلمة رئيس الجمهورية خلال إفتتاح السنة القضائية الجديدة قناة النهار 16 أكتوبر فوزي درار: الأنفلونزا الموسمية تقـ.ـتل 650 ألف شخص في العالم كل سنة قناة النهار 17 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي.. خدمت العوج.. شاهد الحالة الكارثية لطريق السيار في سيدي بلعباس قناة النهار 27 أكتوبر Toutes Options: السماسرة يتكبدون خسائر تصل إلى 50 مليون بعد قرار فتح استيراد السيارات قناة النهار 23 أكتوبر