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قناة النهار

أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلـ.سطينية ببنوده

بقلم النهار أونلاين
أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلـ.سطينية ببنوده
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