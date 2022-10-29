أبو الغيط: “نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده”

قال الأمين العام لجامعة العربية احمد أبو الغيط خلال انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده.

وخلال إستلام الجزائر لرئاسة الدورة الحالية للقمة العربية قال أبو الغيط انه يمكننا ان نقول من دون مبالغة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفا الانفجار.

وتابع الأمين العام لجامعة العربية ان القمة تتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده. كما ستكون تكون هذه القمة علامة فارقة في تجديد دماء العمل العربي المشترك.

واضاف أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إقتتاخح اشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب ان واقع الأزمات لابد أن يحتل مكانة هامة على أجندة أعمال القمة. كما ان أزمة الغذاء تمثل أولوية مهمة ونأمل تدشين إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.