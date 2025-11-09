أبو الغيط يؤكد حرصه على التعاون الوثيق مع الجزائر

تقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بخالص التهاني إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة أول نوفمبر المجيدة.

وحيّا أبو الغيط، أبطال ثورة التحرير، الذين عقدوا العزم أن تحيا الجزائر، فحققوا الاستقلال، الذي تستكمله البلاد اليوم. بقيادة رئيس الجمهورية، عملا موصولا في التنمية والبناء.

كما أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، بما يوليه الرئيس من اهتمام لتعزيز التضامن بين أبناء الوطن العربي الواحد، تعزيزا لدور الجزائر المشهود.

مؤكدا له حرص جامعة الدول العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر، في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.