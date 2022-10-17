أبو الغيط يحل بالجزائر ويلتقي اليوم رئيس الجمهورية.. تحضيرات حثيثة للقمة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. إن استعدادات الجزائر للقمة العربية، المقرر عقدها يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل. تجري بطريقة جيدة للغاية.

وفي تصريح خص به قناة الجزائر الدولية، أضاف أن هدف زيارته إلى الجزائر. يتعلق بمشاورات سياسية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات، بشأن هذا الاستحقاق الهام.

وقال أبو الغيط “التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة. للعمل على إنجاح هذه القمة”.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية “منذ أيام، وصل وفد من الأمانة العامة، برئاسة السفير حسام زكي. وقام بجولة كاملة، والتقى بهيئة الإعداد والتنظيم، وعاد وعرض تقريرا متميز وممتاز”.

وتابع أبو الغيط “هدف الزيارة هي المشاورات السياسية. وسألتقي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ثم أغادر فورا إلى القاهرة، لكي نتفق على اللمسات الأخيرة للقمة. وأعود مرة أخرى مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب”.

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