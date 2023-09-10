أبو الغيط يحيي الجزائر لوقوفها مع المغرب: موقف عروبي أصيل

حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الموقف العروبي الأصيل من الجزائر في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال.

وغرد أبو الغيط على حسابه بمنصة “إكس” تويتر سابقا قائلا: “أحيي الموقف العروبي الأصيل من الجزائر. في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال. بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة. هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة. لعل ذلك يُبنى عليه لاحقاً”.