أبو الغيط يدعو العراقيين الى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العراقين الى تغليب المصلحة الوطنية، والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

وقال أبو الغيط في تغريدية له عبر تويتر:”أتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة العراق.”

واضاف:” أدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية وتفادي إراقة الدماء، والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.”

وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، إذ أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به.

كما فرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات، بدءا من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين الى اشعار آخر.

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