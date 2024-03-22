أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في موسكو

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الارهابي الذى وقع بمركز “كروكس سيتى” شمال غرب العاصمة موسكو مساء الجمعة، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعباً.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمى باسم الأمين العام إن هذا الهجوم الارهابى لايمكن تبريره تحت اي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا.

وللإشارة، أسفر هذا الهجوم الارهابي عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وكانت الجهات الأمنية الروسية قد أعلنت مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.