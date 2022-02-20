أبو الغيط يشيد بالدور الذي تلعبه الجزائر على الصعيد العربي تحت قيادة الرئيس تبون

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بالدور الذي تلعبه الجزائر على الصعيد العربي تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثنياً على دبلوماسيتها النشطة، كما أعرب ذات المسؤول عن تطلعه لمستقبل واعد من التنسيق بين الجامعة العربية والجزائر.

ويأتي هذا على هامش الإستقبال الذي حظي به رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة، أين اتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على مواصلة التعاون بين الجامعة والبرلمان الجزائري.

كما اتفق الطرفان أيضا على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الإعداد المسبق والجيد على كافة المستويات.

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه ازاء بعض التطورات الاخيرة التي تشهدها ليبيا.

والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب الممجوجة والتي عصفت بالبلاد في السنوات الاخيرة.

وفي هذا السياق، أوضح بيان لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام يعوّل علي وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخري.

مشيراً الي أن تلك القيادات يجب أن تقود الي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات.

باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد.

والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي.

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رحبت الجامعة العربية، برئاسة، أمينها العام احمد ابو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الافريقية المنعقدة اليوم في اديس ابابا. وذلك بتجميد عضوية الكيان الصهيوني كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها أوت2021 بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

كما أوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية الكيان الصهيوني، لدى الاتحاد الافريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية. وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري. وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الكيان على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في 9 سبتمبر 2021 بالاجماع. قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير اسرائيل لدى اثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

ورفضت قمة رؤساء الدول الافريقية، المجتمعة بأديس أبابا اليوم الأحد، رسميا، منح صفة عضو مراقب للكيان الصهيوني في الإتحاد الإفريقي، والتي منحها له رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

كما تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول افريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الإتحاد الافريقي للنظر في القضية.

وتتكون الجنة من الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ماكي سال، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.